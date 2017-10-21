Командующий войсками США в Европе считает маловероятным вторжение России в Балтию

Командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает крайне маловероятной попытку вторжения России в страны Балтии. Об этом он сказал в своем выступлении в Германо-американском центре в Штутгарте вечером 20 октября, сообщает Deutsche Welle.

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Затронув вопрос о проведении военных маневров в странах Балтии, Ходжес отметил, что важно продемонстрировать присутствие. При этом он назвал крайне маловероятной попытку вторжения России в этот регион.

Также Ходжес полагает, что нынешняя численность американского контингента в Европе в ближайшие годы будет оставаться стабильной на уровне 30 тысяч военнослужащих. Увеличение американского контингента в ближайшие два-три года желательно, отметил он, однако зависит от финансирования.

Генерал выразил удовлетворение уровнем военной подготовки партнеров по НАТО.

"Они располагают подготовленными и эффективными многонациональными подразделениями с хорошей инфраструктурой", - констатировал он.

Вместе с тем Ходжес выразил полную заинтересованность НАТО в том, чтобы держать двери открытыми в контактах с Россией.

"Есть некоторые области, в которых мы нуждаемся друг в друге", - сказал он, отметив, что возможным является, например, сотрудничество в борьбе с торговлей людьми.

"Я также с удовольствием стал бы снова играть в хоккей и вместе тренироваться, однако Россия применила силу для изменения границ европейского государства, и это неприемлемо", - подчеркнул генерал, имея в виду российскую аннексию Крыма в 2014 году.

По словам Ходжеса, целью остается сдерживание России, обеспечение безопасности восточноевропейских партнеров и защита интересов США.