Впервые за пятьдесят лет: Канада направила субмарину к берегам Японии

Канада впервые за почти 50 лет направила к берегам Японии дизельную подводную лодку, сообщает "112 Украина" со ссылкой на телеканал CBC News.

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Отмечается, что субмарина Chicoutimi вышла с базы Эскимолт в сентябре для участия в патрулировании Азиатско-Тихоокеанского региона. На этой неделе лодка прибыла в Йокосука в Японии.

В военно-морском флоте Канады не раскрыли информацию о том, какие задачи будет выполнять судно и где конкретно будет нести службу, но отметили, что его присутствие "подчеркивает стратегическую важность региона для Канады".

Chicoutimi будет оставаться в Азии до марта 2018 года. Субмарина вооружена 24 торпедами, шестью 21-дюймовыми торпедными аппаратами и не несет на борту ядерного оружия.

ВМФ Канады имеет четыре подобных дизельных подлодки типа Victoria.

Напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе сохраняется из-за военных учений.