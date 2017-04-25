Подлодка США прибыла к берегам Южной Кореи (фотогалерея)

Американская подводная лодка прибыла в Южную Корею. Вооруженная ракетами "Томагавк" атомная подводная лодка ВМС США "Мичиган" должна присоединиться к ударной группе во главе с авианосцем "Карл Винсон", сообщает Русская служба ВВС.

Одновременно с этим, как известно, в КНДР провели военные учения.

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Как сообщалось, президент США Дональд Трамп направил к Корейскому полуострова американскую авианесущую группу кораблей во главе с авианосцем «Карл Винсон» в ответ на усиление напряженности через испытания Пхеньяном баллистических ракет.

23 апреля два японских эсминца присоединились к корабельной группе «Карла Винсона» для демонстрации солидарности.

На фоне напряжения отношений появилось сообщение о задержании Пхеньяном гражданина США, который пытался выехать из КНДР. В Северной Корее задержаны еще по меньшей мере двое американских граждан.