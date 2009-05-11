В центре Москвы горит развлекательный комплекс
13:21, 11 мая 2009Мир
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Площадь пожара - 500 кв. метров
В центре Москвы на Садовом кольце - Смоленская площадь, дом 3, горит развлекательный комплекс.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвічайным ситуациям Москвы.
"В настоящее время площадь пожара составляет 500 кв. метров. В тушении задействованы 15 пожарных расчетов, сведений о пострадавших не поступало", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в настоящее время на Садовом кольце ограничено движение транспорта на Смоленской площади.
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