В центре Москвы горит развлекательный комплекс

В центре Москвы на Садовом кольце - Смоленская площадь, дом 3, горит развлекательный комплекс.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвічайным ситуациям Москвы.

"В настоящее время площадь пожара составляет 500 кв. метров. В тушении задействованы 15 пожарных расчетов, сведений о пострадавших не поступало", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время на Садовом кольце ограничено движение транспорта на Смоленской площади.