Дикие кабаны против собак: кровавые деревенские развлечения (фоторепортаж)

Индонезийская разновидность корриды или родео - жестокие схватки диких кабанов с тренированными охотничьими собаками. Защитники животных выступают за запрет этих боев, но это сложно осуществить, ведь "аду багонг" (битва с кабанами) - традиция, которая глубоко укоренилась в культуре жителей индонезийских деревень.

Бои кабанов с собаками - не только развлечение. Организаторы устраивают прибыльный тотализатор, а хозяева охотничьих собак демонстрируют таланты своих питомцев, чтобы затем продать их подороже.

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Один из таких боев в провинции Западная Ява запечатлел фотокорреспондент агентства Reuters. "Я участвую в этих боях, чтобы выросла цена моих собак", - рассказал Агус Бадуд, хозяин 40 собак.

Для участия в боях охотники ловят диких кабанов. Раненных в боях кабанов залечивают, чтобы использовать на арене или на тренировках.