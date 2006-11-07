PR-директор Ford уволился ради Хиллари Клинтон (фото)

Директор отдела стратегических коммуникаций компании Ford Джош Готтеймер (Josh Gottheimer) перешел на работу в PR-агентство Burson Marsteller, сообщает сайт Detroit News. Ожидается, что Готтеймер займется предвыборной кампанией сенатора Хиллари Клинтон (Hillary Rodham Clinton), если та примет окончательное решение баллотироваться в президенты США в 2008 году.

Готтеймер в 20 с небольшим лет стал спичрайтером для Билла Клинтона. Позднее он участвовал в президентской кампании сенатора Джона Керри.

В компании Ford он проработал около полутора лет. Вместе со своим коллегой по администрации Клинтона Марком Пенном (Mark Penn) Готтеймер провел кампанию по улучшению имиджа марки под названием "180 градусов за 180 дней" ("180 Degrees in 180 Days"). Эту кампанию называют политической, потому что одной из ее целей было показать, что американские производители делают для экономики страны гораздо больше, чем зарубежные.

Кампания напоминала о успехах Ford, а ее лицом был правнук Генри Форда Билл (Bill Ford), который в то время занимал должность президента Ford Motor. Благодаря успеху этой PR-акции и масштабной реструктуризации, ожидается, что к 2009 году Ford, который уже несколько лет терпит убытки, станет прибыльным.

Лента.ру