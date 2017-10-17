Ирак заявил об установлении контроля над всеми нефтяными месторождениями Киркука

Пресс-секретарь министерства нефти Ирака Асем Джихад заявил, что все месторождения нефти на территории спорной провинции Киркук находятся под контролем иракских властей, передает РИА «Новости».

Читайте такжеТурция закрыла "небо" для Иракского Курдистана

«Все нефтяные месторождения в Киркуке находятся под контролем сил безопасности и под управлением министерства нефти», — сказал пресс-секретарь.

Армия Ирака в ходе наступления 16 октября взяла контроль над большинством объектов инфраструктуры Киркука.

Курды назвали присутствие иракских военных на территории провинции «объявлением войны».