Иракские войска захватили находившийся под контролем курдов город Киркук

Иракские войска в понедельник захватили город Киркук, находившийся под контролем курдов.

Как передает Радио Свобода, это стало ответом Багдада на референдум о независимости, проведённый в иракском Курдистане 25 сентября.

Эксперты называет действия иракских правительственных войск «мощным молниеносным ударом», который изменяет баланс власти в стране.

Читайте такжеТурция закрыла "небо" для Иракского Курдистана

Намерение курдов добиться независимости от Ирака было встречено с осуждением правительствами Ирана и Турции. Вашингтон, десятилетиями остававшийся союзником курдов, тщетно пытался отговорить их от референдума, предупреждая, что голосование за независимость может привести к распаду Ирака.

В понедельник во второй половине дня колонна бронетехники иракских сил по борьбе с терроризмом, захватила здания курдской администрации в центре Киркука. Захват города произошёл через сутки после начала операции.

Киркук расположен на севере Ирака в 240 километрах от Багдада и 80-ти - от города Эрбиль, столицы Иракского Курдистана. Вблизи Киркука находится одно из крупнейших в мире нефтяных месторождений.