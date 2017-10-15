В Бангладеш дикие слоны напали на лагерь беженцев-рохинджа
18:09, 15 октября 2017Мир
704
Слоны напали на лагерь в ночное время суток, когда все спали. В результате нападения погибли четверо человек.
Иллюстрация REUTERS
В Бангладеш дикие слоны атаковали лагерь беженцев мусульман-рохинджа, в результате чего погибли четыре человека, сообщает Новое время.
Читайте такжеВ Мьянме сожгли около 200 деревень мусульман-рохинджа - ООН
Слоны напали на лагерь в ночное время суток, когда все спали. Животные растоптали несколько палаток с людьми.
Много беженцев вынуждены были спасаться бегством.
В результате нападения четыре человека получили травмы различной степени тяжести, еще четверо - мать и трое ее детей погибли.
Как сообщал УНИАН, около 300 тысяч мусульман народности рохинджа убежали в Бангладеш из Мьянмы из-за притеснения со стороны официальной власти.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter