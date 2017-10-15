В Бангладеш дикие слоны напали на лагерь беженцев-рохинджа

В Бангладеш дикие слоны атаковали лагерь беженцев мусульман-рохинджа, в результате чего погибли четыре человека, сообщает Новое время.

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Слоны напали на лагерь в ночное время суток, когда все спали. Животные растоптали несколько палаток с людьми.

Много беженцев вынуждены были спасаться бегством.

В результате нападения четыре человека получили травмы различной степени тяжести, еще четверо - мать и трое ее детей погибли.

Как сообщал УНИАН, около 300 тысяч мусульман народности рохинджа убежали в Бангладеш из Мьянмы из-за притеснения со стороны официальной власти.