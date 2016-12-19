Глава МАГАТЭ провел переговоры в Иране по выполнению ядерного соглашения

03:16, 19 декабря 2016
Мир
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Председатель Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано 18 декабря провел переговоры с руководством Ирана в ходе своего второго визита в страну с момента вступления в силу ядерного соглашения в начале этого года.

REUTERS

Об этом сообщает Радио Свобода.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран будет соблюдать соглашения, если и другие страны будут это делать, и добавил, что отчеты МАГАТЭ относительно этого исполнения должны быть «техническими и беспристрастными».

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Визит Амано состоялся всего через несколько дней после того, как Конгресс США проголосовал за продление некоторых санкций в отношении Ирана. Тегеран считает это нарушением соглашения, достигнутого в ходе длительных переговоров с США, Россией, Китаем и другими мировыми державами.

Напомним, МАГАТЭ в прошлом месяце заявила, что Иран превысил объемы производства «тяжелой воды» на 100 килограммов, нарушив таким образом нормы о не более чем 130 тонн, разрешенных соглашением.

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Теги: #Иран#МАГАТЭ