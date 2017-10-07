США одобрили продажу Саудовской Аравии системы ПРО на $15 миллиардов

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Саудовской Аравии системы противоракетной обороны THAAD, передает Reuters.

Отмечается, что общая стоимость контракта с учетом затрат на сервисное обслуживание, поставку запчастей и оборудования составит $15 млрд.

В общей сложности контракт предполагает поставку 44 пусковых установок, 360 ракет, а также нескольких пунктов управления и радаров.

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«Эта продажа способствует национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам», — говорится в сообщении Пентагона.

В минобороны США добавили, что сделка поддерживает долгосрочную безопасность Саудовской Аравии и региона Персидского залива перед лицом Ирана и других угроз в регионе.