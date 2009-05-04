Генсек ООН обеспокоен давлением правительств на Интернет-СМИ

Генеральный секретарь ООН Бан Ги МУН обеспокоен попытками давления со стороны правительств на интернет-СМИ и блогеров, а также выступает против самоцензуры среди журналистов.

Об этом он заявил в послании по случаю Всемирного дня свободы прессы, который отмечается ежегодно 3 мая по решению Генеральной ассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

«Я обеспокоен тем, что некоторые правительства ограничивают доступ к Интернету и работу интернет-журналистов, а также других людей, которые используют «новые средства массовой информации». Неудивительно, что блогерство расцвело в странах с наиболее жесткими ограничениями относительно СМИ», - отметил генсек ООН.

Он сослался на данные неправительственного Комитета защиты журналистов США, согласно с которыми, блогеры составляют 45% всех работников СМИ, находящихся за решеткой.

«Я призываю все правительства уважать права этих гражданских журналистов, у которых может и не быть юридических ресурсов или политических связей, которые могли бы им помочь получить свободу», - отметил Б.МУН.

Он также осудил убийства, преследования и запугивания журналистов.

«Убийства и задержания - это самые ужасные способы заставить журналистов молчать. Часто страх ведет журналистов к самоцензуре. Это так же неприемлемо, журналисты должны иметь возможность выполнять свою работу, будучи свободными от угроз и притеснений», - считает руководитель ООН.

Он отметил, что с начала года при выполнении долга были убиты 11 журналистов и по данным Комитета по защите журналистов, на 1 декабря 2008 года 125 сотрудников СМИ находились в тюрьмах. Некоторые из них лишены свободы уже много лет и даже десятилетия. На три страны - Китай, Кубу и Еритрею - приходится половина всех журналистов-узников, отметил генсек ООН.