Скоростные автодороги Японии фактически блокированы

Пробки на основных скоростных автодорогах Японии в воскресенье, когда жители страны на праздники массово уезжают из больших городов в провинцию, растянулись более чем на 30 километров, а в некоторых местах - на 40 и 50, сообщил Центр информации дорожного движения Японии.

Майские праздники в Японии начались 2 мая и официально продлятся до 6 мая. Тогда же на дорогах образовались заторы от центральных городов в сторону провинции. Своего пика они достигли в воскресенье днем.

Пробки в обратную сторону - от провинции к центру - ожидаются уже со второй половины понедельника.

Загруженность скоростных автомагистралей в этом году значительно выше, чем бывает обычно в майские праздники. Это связано со вступлением в силу с апреля единого тарифа для всех платных автодорог, за исключением участков около Токио и Осака, в размере всего 10 долларов вне зависимости от расстояния. Таким образом, плата за проезд снизилась в несколько раз, а автотуризм стал гораздо привлекательнее путешествий на поездах и самолетах.

Прибыль ресторанов, кафе и магазинов в зонах отдыха на развязках дорог бьет все рекорды, сообщили в воскресенье японские СМИ. Экономисты рассчитывают, что массовое передвижение населения по стране неизбежно должно привести к росту потребления в провинции.