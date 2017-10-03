Король Испании не признал референдум в Каталонии

Король Испании Филипп VI не признал проведение референдума о статусе Каталонии, сообщает El Pais.

Об этом он сказал в телевизионном выступлении через два дня после голосования на территории автономии.

По его словам, женералитат (правительство) Каталонии проводил референдум незаконно и своими действиями они нарушили демократические принципы с целью «разрушить единство Испании».

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«Они приняли решения, которые систематически нарушали правила, показывая презрение к властям страны, которых они представляют в Каталонии», — подчеркнул король.

Филипп VI добавил, что власти автономии нарушили и конституцию Испании, и закон об автономии Каталонии.

Ранее глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон призвал власти Испании начать переговоры с посредником о будущем автономии после референдума.

По данным властей Каталонии, более 90% избирателей 1 октября проголосовали за независимость от Испании.