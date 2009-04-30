Дипломатический скандал разразился между Москвой и НАТО
Двое дипломатов высланы из Брюсселя
Двое российских дипломатов высланы из Брюсселя. Об этом пишет британская газета Файнэншл Таймс со ссылкой на свои источники. Российское постпредство при НАТО инцидент не комментирует.
Один из дипломатов, высланных НАТО, - сын постоянного представителя России при Евросоюзе Владимира Чижова. Имя второго сотрудника газета Файнэншл Таймс не уточняет. Оба дипломата работали в российской миссии при НАТО в Брюсселе. Руководство Североатлантического альянса, как пишет издание, решило выслать россиян после крупнейшего шпионского скандала, в котором был замешан высокопоставленный эстонский чиновник Херманн Симм. Он как утверждают в альянсе, передавал секретную информацию в Россию. Симма арестовали осенью прошлого года. Он разрабатывал системы защиты информации по линии НАТО и Евросоюза и по некоторым данным Москва благодаря ему получила доступ к кодам натовской шифровальной системы. Симм на родине получил 12 с половиной лет тюрьмы. Эта история вызвала такой громкий скандал, что НАТО решило жестко ответить. Хоть ни Чижов, ни второй дипломат никак не были связаны с Симом. Российская сторона конфликт пока не комментирует.