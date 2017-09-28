Жена основателя Playboy не получит ни копейки из его наследства

Жена основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера Кристал Харрис не унаследует состояние покойного мужа. Об этом сообщает The Daily Mail.

Читайте такжеВ США скончался основатель Playboy Хью ХефнерОтмечается, что перед свадьбой с Хефнером 31-летняя Харрис подписала брачный контракт с довольно жесткими условиями. Кроме того, ее имя не упоминается в завещании бизнесмена.

Состояние бизнесмена перейдет его детям - Кристи, Дэвиду, Марстону и Куперу, еще часть будет перечислена Университету Южной Калифорнии и нескольким благотворительным организациям.

Хефнер и Харрис отпраздновали свадьбу в 2012 году в Лос-Анджелесе. Основатель Playboy отмечал, что его не смущает разница в возрасте в 60 лет и он был готов жить с женой до самой смерти.

Харрис - его третья жена. В 1949 году он женился на Милдред Уильямс и прожил с ней 10 лет. В 1989-м он сыграл свадьбу с Пойтемате Кимберли, пара развелась в 1998-м.

В ночь на 28 сентября в Twitter мужского журнала появилось сообщение о том, что американская икона и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушел из жизни. Ему был 91 год.