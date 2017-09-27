Ди Каприо сыграет самого молодого президента США

Обладатель премии "Оскар" Леонардо ДиКаприо получил главную роль в кинокартине режиссера Мартина Скорсезе о 26 президенте США Теодоре Рузвельте, передает ZN.ua.

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Режиссером фильма станет Мартин Скорсезе - это будет их шестая совместная работа. Они работали вместе над такими проектами как: "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Остров проклятых", "Отступники" и "Волк с Уолл-Стрит". В планах у них еще два совместных фильма. Речь о "Дьяволе в белом городе", в котором Леонардо сыграет маньяка из Чикаго, и Killers of the Flower Moon о становлении ФБР.

Биографическая лента о Рузвельте может стать первым совместным проектом киностудии Paramount Pictures и компании Ди Каприо Appian Way Productions.

Теодор Рузвельт был самым молодым президентом в истории США, заняв должность в 42 года. Он стал первым американцем, который получил Нобелевскую премию мира.

Подробной информации о сюжете будущего байопика пока нет. Но на жизненном пути Теодора Рузвельта происходило столько важных событий, что становится интересно, на чем именно сконцентрируют внимание создатели фильма.

Как сообщал УНИАН, недавно фонд Ди Каприо пожертвовал рекордные за свою историю $20 миллионов на защиту окружающей среды.