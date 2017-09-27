Пентагон призвал не допустить получения военного преимущества Россией

США и их союзники должны не допустить военного превосходства РФ и должны заставить Кремль придерживаться договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд.

По его словам, Россия модернизирует все элементы своей ядерной триады. Эти модернизационные усилия также следует рассматривать в контексте их деятельности в Украине, Крыму и Сирии.

"Мы с нашими союзниками и Конгрессом будем прилагать все усилия, как оборонительные, так и наступательные, чтобы Россия не получила военного превосходства", - сказал он.

Читайте такжеПосле завершения учений "Запад-2017" Россия продолжает перебрасывать войска в Беларусь (видео)

Данфорд подчеркнул, что именно нарушение Москвой договора РСМД создает угрозу для США и тихоокеанских союзников.

«Мы также улучшили наши военные возможности для защиты интересов США, и призываем наших союзников сделали то же самое», - сказал он, добавив, "Мы должны продолжать совершенствовать наши информационный и операционный ресурсы".

Как сообщал УНИАН ранее, российские военные испытали межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь". Испытательный пуск РС-12М "Тополь" с перспективным боевым оснащением проведен с полигона Капустин Яр в Астраханской области.