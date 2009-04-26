Штаб Немцова объявил данные экзит-полов в Сочи

Предвыборный штаб Бориса Немцова объявил результаты экзит-полов на выборах мэра Сочи.

По его данным, 46% избирателей проголосовали за Пахомова, 35% за Немцова и еще 17% за коммуниста Дзаганию.

Представители штаба Немцова отмечают, что пока не известен расклад по 30 тыс бюллетеней голосовавших досрочно. А эта информация тем более важна, что еще вчера досрочно голосовавших было всего 5% от числа избирателей, а сейчас их уже 11%.

Газета.ру