Массовая драка произошла в Киргизии

Массовая драка произошла сегодня в Киргизии в одном из областных центров. В ней приняли участие представители трех национальностей в том числе и русские, сообщает Эхо Москвы.

В селении Беловодское произошла массовая драка и погромы. По сообщениям информагентсв, погромщики выбили стекла в домах местных жителей, курдов по национальности, а также сожгли и перевернули несколько автомобилей. В массовой драке с курдами принимали участие их односельчане русские и киргизы. Однако представители силовых структур категорически отвергают версию конфликта на национальной почве. По мнению силовиков в Беловодском произошло групповое хулиганство. Для прекращения беспорядков в село пришлось вводить спецназ. Некоторых участников беспорядков удалось задержать.

По сообщениям, сейчас ситуация в населенном пункте, спокойная. Правоохранители уточняют размеры причиненного ущерба.