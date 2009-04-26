Президент Беларуси Александр Лукашенко прибывает сегодня в Рим на встречу с Бенедиктом Шестнадцатым, передает Эхо Москвы.

Это первый визит Лукашенко в Западную Европу за многие годы.

Поездка Лукашенко получилась более чем эффектной: белорусский лидер 14 лет не ездил в Западную Европу, где его, в общем-то и не ждали. К тому же нынешний визит вряд ли можно отнести к разряду обычных рабочих встреч – президента ждет прием в Ватикане. Отношения официального Минска с католической церковью до сих пор складывались не лучшим образом: священников называли агентами влияния Запада и не раз высылали из страны. Но в этом году началось довольно неожиданное потепление, и в итоге Лукашенко даже пригласил Бенедикта Шестнадцатого посетить Беларусь с пастырским визитом. Помимо установления отношений со Святым престолом у Лукашенко есть еще несколько задач. Прежде всего это миссия посредника: белорусский президент везет в Рим вопросы от предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла. Аналитики не исключают, что именно Беларусь может стать той нейтральной территорией, где встретятся патриарх и Папа Римский. Наконец, вскоре после визита в Рим Лукашенко предстоит конференция ЕС по восточному партнерству, и белорусскому президенту важно создать себе серьезный задел перед поездкой в Прагу.

Встреча Папы Римского Бенедикта Шестнадцатого и Александра Лукашенко состоится завтра. После этого белорусский лидер рассчитывает встретиться с руководством Италии.