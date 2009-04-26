В Сочи проходят выборы мэра: у Немцова сообщают о нарушениях

Сегодня в Сочи проходят выборы мэра города.

Явка на проходящих выборах мэра к 10/00 (по московскому времени) составила 13,77%. Таким образом, с учетом числа досрочно проголосовавших сочинцев на участки пришли 39,7 тыс. жителей города.

С 15 апреля, когда началось досрочное голосование, свой выбор сделали 10,8 тыс. избирателей или 8,14%.

Как сообщили в Горизбиркоме, пока никаких нарушений избирательных прав граждан не зафиксировано.

В то же время штаб кандидата в мэры Сочи Бориса Немцова сообщил о массовом отказе наблюдателям и членам избирательных комиссий с правом совещательного голоса в присутствии на избирательных участках. Об этом заявила пресс-секретарь Немцова Ольга Шорина.

По ее словам, нарушения начались в 7.30 утра, перед открытием участков, большинство наблюдателей не пустили в помещения без объяснения причин.

Как рассказала пресс-секретарь, в настоящее время в помещении территориальной избирательной комиссии Центрального района Сочи, куда также не допустили наблюдателей Немцова, вызваны представители прокуратуры.

Шорина также добавила, что наблюдателям не дает проводить фото и видеосъемку.

По материалам Газеты.ру