РФ и Китай проведут совместные военно-морские учения

В учениях "Морское взаимодействие – 2017" ВМФ России и ВМС Китая задействуют 11 надводных кораблей и 2 подлодки. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту РФ Владимир Матвеев, передают РИА Новости.

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"Во время проведения морской фазы от российской стороны будут задействованы большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Совершенный", спасательное судно "Игорь Белоусов" со спасательным глубоководным аппаратом "АС-40" на борту и ракетный катер "Р-11". От китайской стороны — эсминец "Ши Цзячжуан", сторожевой корабль "Да Цин", корабль комплексного снабжения "Дун Пинху", спасательное судно проекта 926 "Чандао" со спасательным глубоководным аппаратом "Элар-7", — сообщил Матвеев.

Обеспечивать учения будут малый противолодочный корабль "Советская Гавань", две дизель-электрические подводные лодки, гидрографическое судно "Виктор Фалеев" и морской буксир "МБ-93".

"В ходе морской фазы учений военные отработают взаимодействие с авиацией. В этом элементе задействуют два самолёта Ил-38, два самолёта Ту-142м3, вертолёт Ка-27пс и вертолёт Ка-27 морской авиации ТОФ. От ВМС Китая будут корабельные вертолёты Z-9C и Z-9D2", - сообщает агентство.

Международные учения "Морское взаимодействие — 2017" пройдут с 18 по 26 сентября 2017 года на базе Тихоокеанского флота РФ. На полигоне береговых войск ТОФ "Горностай" пройдет тренировка морпехов двух стран. Морская часть маневров начнется 22 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей.