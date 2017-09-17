Пентагон обвинил Россию в авиаударе по союзникам США в Сирии

Возглавляемая США международная коалиция обвинила ВКС России в нанесении авиаудара по позициям "Сирийских демократических сил" (SDF). Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

По данным коалиции, Россия якобы нанесла удар восточнее реки Евфрат в Сирии вблизи города Дейр-эз-Зор накануне. В заявлении говорится, что в результате удара ранения получили бойцы SDF.

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Ранее сообщалось, что сирийские войска 27 раз осуществляли химические атаки.