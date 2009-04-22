Премьер Ирландии отправил в отставку всех госминистров

Премьер-министр Ирландии Брайан КОУЭН отправил в отставку всех 20 государственных министров Ирландии - высших должностных лиц, подотчетных правительственным министрам.

Новые госминистры будут назначены премьером сегодня, однако их число сократится до 15, передает ИТАР-ТАСС.

Данная мера направлена на повышение эффективности деятельности Кабинета министров и уменьшение расходов национальной казны в связи с наступлением режима строгой экономии, оглашенного правительством в экстренном бюджете, который был представлен парламенту две недели назад.

За счет ликвидации пяти постов госминистра власти намерены сэкономить 2,5 млн. евро в год.

Вместе с тем, отмечает NEWSru, основная оппозиционная партия «Фине гэл» считает эту меру недостаточной. Оппозиционеры выступили с предложением более радикально сократить число государственных министров - на восемь человек.

Ранее другая крупная оппозиционная партия - лейбористская - потребовала урезать штат госминистров до 15.

Госминистры "приписаны" к определенным министерствам и наделены полномочиями в отдельных сферах. Например, в руководимом министром иностранных дел Михолом МАРТИНОМ внешнеполитическом ведомстве до сегодняшнего дня существовали посты госминистра по европейским делам (Дик РОУЧ) и по вопросам помощи зарубежным странам (Шон ПАУЭР).