В США умер актер Фрэнк Винсент

В США в возрасте 78 лет скончался актер Фрэнк Винсент, сыгравший в сериале «Клан Сопрано», а также в нескольких фильмах о мафии Мартина Скорзезе, сообщает TMZ.

Актер умер в среду, 13 сентября, в больнице в Нью-Джерси во время открытой операции на сердце. На прошлой неделе Винсент перенес инфаркт.

Читайте такжеУмер соучредитель дома моды Yves Saint Laurent Пьер Берже

В сериале «Славные парни» Винсент сыграл Билли Баттса, а в «Клане Сопрано» — Фила Леотардо. Он также снимался в работах Скорсезе «Бешеный бык» и «Казино».

Морин Ван Зандт, которая в «Клане Сопрано» сыграла Габриэллу Данте, прокомментировала информацию о смерти Винсента, отметив: «Сегодня мы потеряли члена семьи. Фрэнк Винсент. Прекрасный актер и человек. Покойся с миром, Фрэнки».

We lost one of our family today. Frank Vincent. Wonderful actor and lovely man. Rest In Peace, Frankie. — Maureen Van Zandt (@MVZaGoGo) September 13, 2017

Фрэнк Винсент родился 4 августа 1939 года в Норт-Адамс (штат Массачусетс) в итало-американской семье. Первоначально он начинал карьеру как музыкант, но, спустя некоторое время, ему улыбнулась удача, и он получил роль в фильме «Коллекционер смертей» (1976).

После этого фильма их заметили Роберт Де Ниро и Мартин Скорсезе. Впоследствии Винсент снимется в трех фильмах Скорсезе «Бешеный бык» (1980), «Славные парни» (1990) и «Казино» (1995). После этих ролей за Фрэнком Винсентом закрепился образ гангстера.

Особую популярность Винсенту принесла роль мафиози Фила Леотардо в сериале Дэвида Чейза «Клан Сопрано». Серила выходил на экраны с 2004 по 2007 годы. Всего на счету Винсента более тридцати ролей.