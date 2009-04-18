Украинцам стали реже отказывать в шенгенских визах

На протяжении второй половины прошлого года количество отказов в предоставлении шенгенских виз украинцам снизилось с 8% до 6,6%.

Об этом в статье для еженедельника «Зеркало недели» пишет эксперт Центра мира, конверсии и внешней политики Украины Ирина СУШКО.

При этом, по ее информации, количество многоразовых виз выросло, согласно данным исследования Центра мира, конверсии и внешней политики, с 30% до 39%.

«Между первым и вторым этапами исследования уровень отказов в предоставлении визы уменьшился с 8% до 6,6%», - сообщила И.СУШКО.

По ее словам, первый и второй этапы исследования проходили в июле и ноябре прошлого года соответственно. Исследование охватывало страны «старого Шенгена» (Германию, Францию, Италию, Испанию, Бельгию, Грецию) и «нового Шенгена» (Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию, Литву). Источником информации стали 840 респондентов - украинские претенденты на шенгенские визы.

«Чаще отвечают отказом в предоставлении визы консульства стран «старого Шенгена» - 9,6%, а в странах «нового Шенгена» этот показатель приближается к 5%. По сравнению с минувшими годами ситуация в целом по Шенгену улучшается, ведь четыре-пять лет назад отвечали отказом в 12-14% случаев», - отметила И.СУШКО, добавив при этом. что увеличилось и количество выданных многоразовых виз на въезд в Шенгенское пространство.

«В части предоставления долгосрочных и многоразовых виз наблюдается прогресс: если в июле прошлого года консульства стран Шенгенской зоны выдавали около 30% виз для многоразового въезда, то, по данным ноябрьского исследования, обладателей таких виз было уже 39%», - сообщила эксперт.

Больше всех многоразовых виз, по данным исследования, выдали консульства Венгрии, где их количество на обеих этапах мониторинга превышало 50%. Около 45% респондентов консульств Польши также оказались владельцами таких виз. Менее всего позитива по этому параметру наблюдается в консульствах Греции, где их удельный вес не превышает 10%.

По мнению И.СУШКО, рост удельного веса многоразовых виз и уменьшения количества отказов в течение последнего полугодия является основой, на которой есть возможность начать переговорный процесс о безвизовом режиме между Украиной и ЕС, в случае, если украинские политики прекратят требовать возобновления визового режима для граждан Европейского Союза.

«Это создает основания для углубления переговорного процесса в направлении полной отмены визового режима между Украиной и ЕС - если только горячие головы украинского политикума не разрушат имеющееся окно возможностей своими невзвешенными, популистскими действиями вроде восстановления визового режима для граждан ЕС или нарушением существующих обязательств по вопросам реадмиссии», - констатировала эксперт.