Иудеи объединились с мусульманами против гей-парада в Иерусалиме

Иерусалимские ультраортодоксальные иудеи и лидеры городской исламской общины выступили единым фронтом против гей-парада, готовящегося к проведению 10 ноября, пишет Ha`aretz.

Часть раввинов, например, призвала объявить "священную войну" участникам гей-парада. В числе угроз, поступавших потенциальным участникам шествия, были обещания затопить место парада канализационными нечистотами, закидать геев и лесбиянок яйцами, бритвенными лезвиями и даже бутылками с зажигательной смесью с крыш домов.

Мусульмане своих планов в отношении потенциальных участников парада не раскрывают, но говорят, что проведение подобного мероприятия вблизи от религиозных святынь "переходит все границы".

Израильская полиция воспринимает все эти угрозы всерьез и готовится к противодействию возможным беспорядкам. Планируется, что парад, разрешение на проведение которого все еще не получено, будут охранять 8 тысяч полицейских, включая 2 тысячи пограничников, имеющих опыт работы с большим количеством агрессивно настроенных демонстрантов на палестинских территориях.

Полицейские в спешном порядке проводят тренировки со спецоборудованием, освежая навыки использования водометов, применения слезоточивого газа и других средств рассеивания толпы.

Ожидается, что в день проведения мероприятия большинство полицейских будут отозваны из отпусков.

Напомним, что изначально проведение парада планировалось на 10 августа, однако было отменено из-за начавшейся 12 июля войны против движения "Хизбалла". Тогда часть предполагаемых участников парада и их противников из общины ортодоксов были отправлены на фронт в качестве резервистов ЦАХАЛа.

На прошлогоднем гей-параде в Иерусалиме ортодоксальный иудей ранил ножом троих человек.

Лента.ру