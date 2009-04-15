Смена премьер-министра вызвала массовые беспорядки в Венгрии
В Будапеште продолжаются акции
В Будапеште продолжаются акции протеста против назначения нового премьер-министра Гордона БАЙНАИ.
В демонстрациях участвуют тысячи людей. Они требуют роспуска парламента и досрочных выборов, сообщает телеканал ICTV.
Демонстранты попытались прорваться через полицейскую границу, окружающую здание парламента. Правоохранители ответили дубинками и слезоточивым газом. Во время столкновений несколько людей пострадали.
Накануне парламент Венгрии отправил в отставку предыдущего премьера Ференца ДЮРЧАНЯ. Его сменил Г.БАЙНАИ, который до этого был министром экономики. Он планирует провести жесткие и непопулярные реформы и обещает, что это спасет страну от экономических проблем. Если парламент не примет предложенный им пакет мер, Г.БАЙНАИ обещает объявить досрочные выборы.
Венгрия - одна из наиболее пострадавших от кризиса стран Евросоюза.