Смена премьер-министра вызвала массовые беспорядки в Венгрии

В Будапеште продолжаются акции протеста против назначения нового премьер-министра Гордона БАЙНАИ.

В демонстрациях участвуют тысячи людей. Они требуют роспуска парламента и досрочных выборов, сообщает телеканал ICTV.

Демонстранты попытались прорваться через полицейскую границу, окружающую здание парламента. Правоохранители ответили дубинками и слезоточивым газом. Во время столкновений несколько людей пострадали.

Накануне парламент Венгрии отправил в отставку предыдущего премьера Ференца ДЮРЧАНЯ. Его сменил Г.БАЙНАИ, который до этого был министром экономики. Он планирует провести жесткие и непопулярные реформы и обещает, что это спасет страну от экономических проблем. Если парламент не примет предложенный им пакет мер, Г.БАЙНАИ обещает объявить досрочные выборы.

Венгрия - одна из наиболее пострадавших от кризиса стран Евросоюза.