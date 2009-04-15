Президент Молдовы выступил за амнистию участников беспорядков

Президент Молдовы Владимир ВОРОНИН выступил за амнистию и прекращение всех форм преследования участников беспорядков, за исключением рецидивистов.

"Представители криминального мира и рецидивисты, которые воспользовались сложной политической обстановкой, останутся в местах лишения свободы", - сказал В.ВОРОНИН в телеобращении к нации, сообщает РИА «Новости».

"Что же касается всех остальных участников событий 7 апреля, то я прошу соответствующие компетентные органы провести всеобщую амнистию и ходатайствую о прекращении всех форм преследования участников акции уличного протеста", - заявил Президент Молдовы.

В.ВОРОНИН призвал всех участников политического процесса в Молдове вернуться в русло цивилизованного диалога. По его мнению, судьбу политических партий должен решать избиратель.

Власть не предъявляет и не выдвигает никаких условий лидерам оппозиции. Любые их решения имеют одного-единственного судью – избирателя. Именно он оценит всех нас", - сказал В.ВОРОНИН.