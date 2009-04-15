Украина выдаст Молдове обвиняемых в организации беспорядков в Кишиневе

Генеральная прокуратура Украины приняла решение об экстрадиции двух граждан Молдовы Габриэла СТАТИ и Аурена МАРИНЕСКУ, задержанных на минувшей неделе в одесском аэропорту, которые разыскиваются правоохранителями Молдовы за организацию массовых беспорядков в Кишиневе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля в аэропорту Одессы сотрудники милиции, СБУ, пограничной службы задержали двух граждан Молдовы – Г.СТАТИ и А.МАРИНЕСКУ, которые подозреваются в организации массовых беспорядков в Кишиневе.

По данным Генпрокуратуры Украины, эти лица были объявлены в розыск «за организацию массовых беспорядков и действий, совершенных с целью захвата и насильственного удержания государственной власти с нарушением Конституции Молдовы, имевших место в Кишиневе».

Справка УНИАН. После парламентских выборов 5 апреля в Кишиневе начались массовые акции протеста, которые продолжались 6 и 7 апреля. Манифестанты не признавали результатов выборов, согласно которым Коммунистическая партия, возглавляемая Президентом Владимиром ВОРОНИНЫМ, получила около 50% голосов.

Ряд митингующих, кроме отмены итогов выборов, требовали присоединения Молдовы к Румынии. Полиция задержала около 200 участников массовых беспорядков в Кишиневе.