США выступят противником альтернативной мировой валюты

Влияние США слишком велико, чтобы вводить альтернативную доллару резервную валюту.

Такое мнение УНИАН высказал заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валерий НОВИЦКИЙ.

По его мнению, Америка выступит главным противником введения альтернативы доллару как резервной валюты. Эксперт считает, что, несмотря на продолжение кризиса и подрыв уверенности в долларе, эта валюта в ближайшем будущем сохранит свой статус.

При этом на большую перспективу В.НОВИЦКИЙ допускает возможность пересмотра приоритетов в валютной корзине резервов стран при условии дальнейшего неудовлетворения долларом.

По мнению руководителя информационно-аналитического центра «Форекс-клуб» Николая ИВЧЕНКО, альтернативой доллару может стать евро, которое в совокупном резервном фонде всех стран занимает до 30%, что является вторым по величине показателем после доллара (более 60%).

Однако, по мнению Н.ИВЧЕНКО, если рассматривать евро в качестве резервной валюты, то у него также есть ряд недостатков. «Статус резервной валюты предусматривает, что большинство товаров продается за нее родную, нефть должна котироваться по ее курсу, а также металлы. И еще - новая резервная валюта должна принять удар на себя по всем основным расчетам. Это пока не под силу евро», - говорит эксперт. Хотя бы потому, что в эмиссионной политике страны Европы проигрывают США. «Даже посмотреть на учетные ставки – американцы снизили ее почти до нуля – до 0,25%, а в странах Европы она остается на уровне 1,25%», - отмечает Н.ИВЧЕНКО.

Поэтому, по его словам, в ближайшие 10-15 лет доллар будет оставаться основной резервной валютой в странах мира.

Подробнее читайте на сайте УНИАН-Экономика