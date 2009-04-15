Кто будет следующим президентом Польши? (опрос)

Премьер-министр Польши и лидер либеральной «Гражданской платформы» Дональд ТУСК имеет самый высокий рейтинг среди потенциальных кандидатов на должность Президента Польши, выборы которого должны состояться в 2010 году.

По данным апрельского опроса Института Homo Homini, за Д.ТУСКА готовы отдать свои голоса 26% избирателей, в то время как за действующего президента Леха КАЧИНСКОГО – 16%.

Третье место в рейтинге президентских симпатий поляков занял Влодзимеж ЦИМОШЕВИЧ, принадлежащий к группе бывших коммунистических деятелей, и который в 90-х годах занимал высшие государственные должности, в том числе министра юстиции, иностранных дел, генерального прокурора, премьера и главы Сейма.

За нынешнего сенатора В.ЦИМОШЕВИЧА, который снял свою кандидатуру на президентских выборах 2005 года из-за – как он заявил – «давления на него и его семью», готовы проголосовать 11% опрошенных.

На четвертом месте - известный телевизионный журналист и автор популярных программ Томаш ЛИС, которого хотят видеть президентом 9% опрошенных.

За первого президента Польши после свержения коммунистического режима в стране в начале 90-х годов Леха ВАЛЕНСУ отдали бы свои голоса 2% избирателей.

Наименьшую популярность среди избирателей, согласно апрельскому опросу, имеет бывший польский премьер-министр Казимеж МАРЦИНКЕВИЧ, которого раньше называли самым популярным главой правительства Польши. За него готовы отдать голоса менее 1% избирателей, в то время, когда в декабре прошлого года он занимал третье место в рейтинге президентских симпатий после действующего Президента с поддержкой 14%.

Эксперты объясняют спад поддержки скандалами в личной жизни К.МАРЦИНКЕВИЧА, который бросил жену ради намного младшей него женщины.

Аналитики склоняются к мнению, что скорее всего за кресло президента Польши будут бороться действующий президент и премьер, хотя не исключают возможности появления альтернативных кандидатов, которые смогут выиграть выборы.

Среди них называют руководителя Вроцлава Рафала ДУТКЕВИЧА, который имеет имидж очень профессионального хозяйственника и пользуется огромной популярностью.

За него, по данным Homo Homini, уже сейчас готовы проголосовать 6% избирателей.

Как сообщал УНИАН, по данным опроса, проведенного PBS DGA в декабре прошлого года, за Д.ТУСКА хотели проголосовать 29% избирателей, за Л.КАЧИНСКОГО 15%, за К.МАРЦИНКЕВИЧА 14% избирателей, за В.ЦИМОШЕВИЧА 11% и за Т.ЛИСА 6%.

Справка УНИАН. Осенью 2005 году Л.КАЧИНСКИЙ, несмотря на проигрыш в первом туре президентских выборов Д.ТУСКУ, во втором сумел набрать больше голосов.

За него проголосовали 54% избирателей. За Д.ТУСКА - 46%.