Грузинская оппозиция подошла «вплотную» к Саакашвили

Грузинская оппозиция планирует круглосуточно пикетировать резиденцию Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ.

Как передает агентство «Новости-Грузия», представитель оппозиционной Консервативной партии Грузии Каха КУКАВА призвал участников митинга оппозиции у стен парламента направиться к резиденции М.СААКАШВИЛИ в районе «Авлабар».

«Раз он не хочет нас слышать отсюда, мы подойдем поближе», - заявил К.КУКАВА.

Он также объявил, что акция у резиденции Президента c сегодняшнего дня будет круглосуточной. Параллельно ежедневно будет проходить митинг перед парламентом.

По данным «Грузия Online», перед парламентом Грузии сегодня собралось до 12 тысяч человек.