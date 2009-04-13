Грузинская оппозиция подошла «вплотную» к Саакашвили
16:53, 13 апреля 2009Мир
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Обещают круглосуточное пикетирование
Грузинская оппозиция планирует круглосуточно пикетировать резиденцию Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ.
Как передает агентство «Новости-Грузия», представитель оппозиционной Консервативной партии Грузии Каха КУКАВА призвал участников митинга оппозиции у стен парламента направиться к резиденции М.СААКАШВИЛИ в районе «Авлабар».
«Раз он не хочет нас слышать отсюда, мы подойдем поближе», - заявил К.КУКАВА.
Он также объявил, что акция у резиденции Президента c сегодняшнего дня будет круглосуточной. Параллельно ежедневно будет проходить митинг перед парламентом.
По данным «Грузия Online», перед парламентом Грузии сегодня собралось до 12 тысяч человек.
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