Neue Zürcher Zeitung: Жажда алмазов разрывает Центральную Африку

Об этом пишет Давид Зигнер в статье "Жажда алмазов разрывает Центральную Африку", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

После продолжительного периода тишины в Центральной Африке снова вспыхнули бои. Только на прошлой неделе в вооруженных конфликтах между различными повстанческими группами погибло около тридцати человек. С начала года было убито более 800 мирных жителей. "Присутствуют ранние признаки геноцида", - сказал на прошлой неделе перед Советом Безопасности координатор ООН по чрезвычайным ситуациям Стивен О'Брайен. "Мы должны действовать сейчас". О'Брайен имел в виду 2000 мусульман, которые недавно окопались в католической церкви в городе Бангассу на юго-востоке страны, опасаясь в большей степени христианских боевиков антибалака. В других частях страны все наоборот, бывшие члены мусульманского повстанческого альянса Селека охотятся на христиан.

Не геноцид

Предположительно, О'Брайен использовал термин "геноцид", чтобы встряхнуть тех, кто несет ответственность. В Центральной Африке насчитывается 12 500 "голубых беретов", но их полномочий недостаточно для защиты населения. Со времени начала кровавого конфликта четыре года назад тысячи людей стали жертвами насилия. Одна пятая часть населения была изгнана. В январе этого года 2,2 миллиона человек зависели от гуманитарной помощи, в настоящее время эта цифра составляет более 2,4 миллиона человек.

Несмотря на эту беду, неправильно говорить о геноциде. Этот термин вызывает воспоминания о геноциде в Руанде, где в 1994 году в течение 100 дней хуту убили 800 000 тутси и умеренных хуту. Это было массовое убийство, запланированное заранее. То же самое касается Холокоста и геноцида армян в 1915 году. В Центральной Африке ситуация другая. Государство слабое, и даже власть повстанческих лидеров часто недолговечна.

После свержения христианского президента Франсуа Бозизе в 2013 году началось противостояние двух группировок повстанцев: Селеки, которая провозгласила себя представителем мусульманского меньшинства, и христианской Антибалаки, которая стала группой самозащиты против насильственных нападений. Среди членов обеих религиозных групп были опасения, что их родственников будут систематически истреблять. Между тем, однако, религиозный аспект гражданской войны ушел на задний план – теперь более важными стали этнические и экономические элементы.

С одной стороны, среди повстанцев Селеки произошли разногласия и жестокие столкновения. С другой стороны, части бывшей Селеки объединились с группами Антибалаки, несмотря на религиозные различия. Жертвами стали, прежде всего, пеул (племена), а их стада крупного рогатого скота – легкой добычей для мародерствующих банд. По-видимому, они искали помощи наемников из соседних стран, таких как Чад и Судан, где они также покупают современное оружие, в то время как бывшие повстанцы Селеки ищут поддержки Джанджавида, суданских боевиков из Дарфура, которые считаются особенно жестокими. В свою очередь, войска Африканского союза состоят в основном из чадских солдат. Эти международные связи могут превратить локальный очаг в региональный, также и потому, что центральное правительство в Банги очень слабое.

Бессильное правительство

Осенью прошлого года был избран новый президент, Фостен-Аршанж Туадера, после чего Франция вывела свои войска. Однако, власть правительства едва ли выходит за пределы столицы. Кроме того, оно страдает от недостатка денег. Центральная Африка считается самой бедной в мире, хотя она богата алмазами. Но из-за хаоса в регионе, на мировом рынке они продаются нелегально.

Ценное сырье расположено главным образом на отдаленном северо-востоке страны, где возможности правительства и международных сил ограничены. Становится все более очевидно, что различные повстанческие группировки, в основном, занимаются контролем этих районов, где деньги практически лежат под землей. Религиозные вопли – это всего лишь дымовая завеса, призванная скрыть этот банальный интерес.