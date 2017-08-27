Меркель отказалась считать неверным решение пустить в ФРГ миллион беженцев

Канцлер Германии Ангела Меркель считает верным свое решение пустить в 2015 году в ФРГ сотни тысяч беженцев из стран Ближнего Востока. Об этом она рассказала изданию Welt am Sonntag.

«Все самые важные решения 2015 года я приняла бы вновь», — заявила она и указала, что Германия приняла правильные и гуманные действия по принятию беженцев, находясь в очень сложной ситуации.

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Также Меркель признала, что далеко не все согласны с нынешней политикой Германии в отношении беженцев, однако Берлин продолжит убеждать противников этого решения в том, что оно было верным. «Мы не можем просто спрятаться или отгородиться от проблемы миграции», — сказала Меркель.

В 2015 году в ЕС разразился кризис из-за наплыва беженцев. Тогда в Германию въехали около миллиона мигрантов из ближневосточных стран, в 2016-м число беженцев снизилось до 280 тысяч человек.