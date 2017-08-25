The Telegraph: Посол в Судане стал восьмым российским дипломатом, внезапно умершим за прошедшие 10 месяцев

По сообщениям, посол России в Судане скончался от сердечного приступа, став восьмым российским дипломатом, который неожиданно умер за прошедшие 10 месяцев.

Об этом пишет Алек Лун в статье "Посол в Судане стал восьмым российским дипломатом, внезапно умершим в прошедшие 10 месяцев", опубликованной на сайте газеты The Telegraph.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в четверг сообщила журналистам, что посол "найден с признаками острого сердечного приступа".

"Сотрудники посольства вызвали врача, но, к сожалению, он не смог спасти (Ширинского)", - сказала она.

Полиция рассказала AFP, что он "умер, когда купался в бассейне в своем доме", но первоначальное расследование исключает версию об убийстве. Ширинский – по меньшей мере, восьмой чиновник министерства иностранных дел, который умер с конца прошлого года.

Череда смертей началась в тот день, когда Дональд Трамп был избран президентом США в ноябре, тогда Сергей Кривов, сотрудник российского консульства в Нью-Йорке, был найден мертвым с раной на голове, сказали в полиции.

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Первоначально сообщалось, что он разбился при падении с крыши, но сотрудники консульства заявили, что у него был сердечный приступ, и он ударился головой при падении. Медицинский эксперт из Нью-Йорка позже опроверг эти объяснения, сказав, что Кривов умер от внутреннего кровотечения, связанного с опухолью.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит выстрелом в спину во время выступления в картинной галерее Анкары в декабре. Это сделал полицейский, который выкрикивал "Не забывайте Сирию".

Виталий Чуркин, посол в Организации Объединенных Наций, скончался на работе в феврале накануне своего 65-летнего юбилея, предположительно, от сердечного приступа. Более 10 000 человек работают в российском МИДе в Москве и за рубежом, и пятеро мужчин были в возрасте шестидесяти лет, старые – по российским стандартам.

Послу РФ в Индии Александру Кадакину было 67 лет, когда он скончался в больнице в январе, на год больше средней продолжительности жизни в России для мужчин. Но недавние смерти, по крайней мере, три из которых произошли при невыясненных обстоятельствах, вызвали удивление, хотя за границей и до этого происходили убийства высокопоставленных россиян.

В Великобритании следствие выяснило, что в 2016 году разведчик, превратившийся в информатора МИ-6, Александр Литвиненко был отравлен двумя русскими, действующими по приказу Кремля.

Кроме того, некоторые американские разведчики и сотрудники правоохранительных органов полагают, что Михаил Лесин, бывший министр по коммуникациям и помощник Владимира Путина, был убит накануне интервью с министерством юстиции в 2015 году.