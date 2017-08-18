Трамп выступил против сноса памятников рабовладельцам

Президент США Дональд Трамп не одобряет кампанию по сносу памятников лидерам рабовладельческого Юга. Об этом он написал у себя в Twitter, передает Эспрессо.

"Грустно видеть, как историю и культуру нашей великой нации разбивают на куски, снимая прекрасные памятники....Роберту Ли, Стоунволу Джексону...кто следующий - Вашингтон, Джефферсон?", - возмутился он.

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По его словам, историю нельзя изменить, а нужно изучать.

Так Трамп прокомментировал свержения в нескольких американских штатах монументов в честь военачальников рабовладельческого Юга периода Гражданской войны (конфедератов), которое имело место на этой неделе.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп обвинил «обе стороны» в насилии, которое состоялось в конце прошлой недели в городе Шарлоттсвилль.

В городе также произошли ожесточенные столкновения ультраправых и их противников на почве решения властей демонтировать статую генерала Роберта Ли в парке Освобождение (чернокожих рабов) в центре Шарлоттсвилля. Генерал Ли командовал армией южных штатов, которые потерпели поражение в Гражданской войне 1861-65 годов, после чего на Юге было отменено рабство. Как митинг протеста против планов демонтажа статуи была организована акция «Объединим правых».