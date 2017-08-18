Трамп выступил против сноса памятников рабовладельцам
По его словам, историю нельзя изменить, но ее нужно изучать.
Президент США Дональд Трамп не одобряет кампанию по сносу памятников лидерам рабовладельческого Юга. Об этом он написал у себя в Twitter, передает Эспрессо.
"Грустно видеть, как историю и культуру нашей великой нации разбивают на куски, снимая прекрасные памятники....Роберту Ли, Стоунволу Джексону...кто следующий - Вашингтон, Джефферсон?", - возмутился он.
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По его словам, историю нельзя изменить, а нужно изучать.
Так Трамп прокомментировал свержения в нескольких американских штатах монументов в честь военачальников рабовладельческого Юга периода Гражданской войны (конфедератов), которое имело место на этой неделе.
Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп обвинил «обе стороны» в насилии, которое состоялось в конце прошлой недели в городе Шарлоттсвилль.
В городе также произошли ожесточенные столкновения ультраправых и их противников на почве решения властей демонтировать статую генерала Роберта Ли в парке Освобождение (чернокожих рабов) в центре Шарлоттсвилля. Генерал Ли командовал армией южных штатов, которые потерпели поражение в Гражданской войне 1861-65 годов, после чего на Юге было отменено рабство. Как митинг протеста против планов демонтажа статуи была организована акция «Объединим правых».