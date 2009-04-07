В Италии зафиксированы новые сильные подземные толчки
08:26, 07 апреля 2009Мир
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Погибло уже 150 человек
Новые сильные подземные толчки были зафиксированы сегодня ночью в центрально-итальянской области Абруццо, где накануне произошло разрушительное землетрясение, приведшее к многочисленным человеческим жертвам.
|Фото REUTERS
Ранее, в ночь на понедельник, произошло землетрясение магнитудой 5,8. По предварительным данным, в зоне стихийного бедствия разрушено около 10 тысяч домов, около 70 тысяч человек остались без крова. По данным на вечер понедельника, число жертв землетрясения оценивается как минимум в 150 человек, примерно 1500 человек были ранены.
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