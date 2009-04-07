В Италии зафиксированы новые сильные подземные толчки

Новые сильные подземные толчки были зафиксированы сегодня ночью в центрально-итальянской области Абруццо, где накануне произошло разрушительное землетрясение, приведшее к многочисленным человеческим жертвам.

Как сообщает NEWSru со ссылкой на Службу гражданской обороны Италии, в 00.47 по местному времени в районе города Аквилы произошло новое землетрясение магнитудой 3,8. Вскоре в 1.15 в этом же районе были зафиксированы еще более мощные колебания земной коры силой 4,8 по шкале Рихтера.

Ранее, в ночь на понедельник, произошло землетрясение магнитудой 5,8. По предварительным данным, в зоне стихийного бедствия разрушено около 10 тысяч домов, около 70 тысяч человек остались без крова. По данным на вечер понедельника, число жертв землетрясения оценивается как минимум в 150 человек, примерно 1500 человек были ранены.