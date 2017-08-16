США и КНДР "меряются" оружием: ядерные мощности обеих стран (видео)

Дональд Трамп и Ким Чен Ын решили "померяться" оружием. На корейском полуострове снова растет напряжение. Ким Чен Ын заявил о намерении запустить 4 ракеты в сторону военной базы США на острове Гуам. Трамп пообещал ответить "огнем и яростью", которых мир еще не видел.

Ядерная программа в США стартовала в 1939 году, в Северной Корее - в 1970-ых годах. Ядерные запасы Штатов по состоянию на 2016 год составляют 1367 ядерных боезарядов, 785 носителей всех типов (межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и стратегические бомбардировщики), 848 развернутых и неразвернутых носителей, 150 ядерных бомб B61.

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Ядерный потенциал КНДР тщательно скрывается. По оценке экспертов, в Северной Корее насчитывается около 20 ядерных ракет. Эти и другие интересные факты ядерных программ США и КНДР - в ролике УНИАН.