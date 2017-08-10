Моя угроза КНДР была недостаточно жесткой - Трамп

Президент США Дональд Трамп в четверг, 10 августа, заявил, что его слова о "огне и ярости", которые ждут на Северную Корею, если она не прекратит угрожать Соединенным Штатам, "были недостаточно жесткими". "Уже давно пора, чтобы кто-то вступился за людей этой страны и людей других стран, так что возможно, что (мое предыдущее. - Ред.) заявление было не достаточно жестким", - заявил Трамп журналистам в своем гольф-клубе в Бедминистере, что в штате Нью-Джерси, как сообщает DW.

При этом он отказался сказать, рассматривает ли США возможность упреждающего удара против КНДР, однако выразил удовлетворение новыми санкциями ООН против Пхеньяна.

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Как сообщалось, ранее президент США Дональд Трамп пообещал Северной Корее жесткий ответ в случае новых угроз в адрес Америки. "Пхеньяну лучше больше не угрожать Соединенным Штатам. Иначе они получат в ответ огонь и ярость, которых мир никогда прежде не видел", - подчеркнул американский президент. В ответ вооруженные силы КНДР заявили, что "серьезно рассматривают" оперативный план ракетного удара по территории вокруг острова Гуам в Тихом океане, где расположена военная авиабаза США. Американские и мировые политики осудили агрессивный выпад Трампа как такой, что не помогает решить конфликт вокруг Корейского полуострова.