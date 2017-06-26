Экс-менеджеры Джонни Деппа подтвердили, что он бил Эмбер Херд

11:47, 26 июня 2017
Мир
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По их словам, Джонни часто вел себя дома неадекватно.

фото latino-review.com

Бывшие менеджеры голливудской звезды Джонни Деппа из компании TMG, которые обвинили актера в расточительстве, подтвердили, что он бил свою экс-жену Эмбер Херд. Об этом сообщает People.

Так, в заявлении представителей TMG, менеджеры указали, что Джонни действительно поднимал руку на Эмбер. "Депп сильно избил Эмбер во время инцидента, который произошел в 2014 году". - говорится в заявлении. Кроме того, менеджеры утверждают, что переписка между Херд и ассистентом актера имела место. В ней помощник актера приносил свои извинения перед Эмбер за поведение знаменитости.

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Напомним, в мае 2016 года стало известно, что Джонни Депп и Эмбер Херд решили расстаться. Впоследствии Эмбер откровенно рассказала, что актер неоднократно поднимал на нее руку.

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