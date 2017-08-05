Актриса из "Секса в большом городе" поборется за пост губернатора Нью-Йорка - СМИ

Актриса Синтия Никсон, которая известна по роли Миранды Хоббс из сериала «Секс в большом городе», намерена побороться за должность губернатор штата Нью-Йорк. Об этом сообщает Дождь со ссылкой на The Wall Street Journal.

Актриса, как уточняется в сообщении, может составить серьезную конкуренцию действующему губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо, планирующего в следующем году вновь выставить свою кандидатуру.

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Политический аналитик Билли Истон рассказал, что Никсон - готовый кандидат, обладающая прогрессивным мышлением, способная вдохновлять людей. Никсон, в свою очередь, не стала комментировать появившуюся информацию.

Ранее актриса отклоняла предложения о политической карьере, однако сейчас рассматривает эту возможность, пишет газета.

Актриса является сторонником демократической партии. Как отмечает издание, она ранее участвовала в программе по поддержке легализации однополых браков. Также Никсон выступала с активной поддержкой Билла де Блазио перед выборами мэра Нью-Йорка в 2014 году.