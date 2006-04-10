На итальянских выборах победила оппозиция

Левоцентристская оппозиция во главе с Романо ПРОДИ победила на завершившихся сегодня в Италии парламентских выборах.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщила сегодня телекомпания РАИ, ссылаясь на данные экзит-пола - опроса избирателей на выходе из участков, проведенного центром "Нексус".

По данным опроса, оппозиционная коалиция "Унионе" ("Союз") завоевала 50-54 процентов голосов избирателей на выборах в палату депутатов и 50 процентов на выборах в сенат. Правившая до сих пор коалиция правого центра "Дом свобод" во главе с Сильвио БЕРЛУСКОНИ получили 45-49 процентов голосов на выборах в палату депутатов и 49 процентов на выборах в сенат.

Если данные экзит-пола окажутся точными, то, по действующему в Италии избирательному закону, предусматривающему "премию" для коалиции, набравшей на выборах большинство, сторонники Р.ПРОДИ автоматически получат 54% мест в палате депутатов и 55% голосов в сенате. Это позволит партиям левого центра сформировать новое правительство страны.