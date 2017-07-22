В Лос-Анджелесе вертолет упал на улицу
03:17, 22 июля 2017Мир
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Находившиеся на борту люди получили ранения, никто из людей на земле не пострадал.
Вертолет Robinson R44, иллюстрация / фото Adrian Pingstone/wikipedia.org
Вертолет Robinson R44 рухнул на улицу Сан-Фернандо в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление властей, передает РБК.
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По данным агентства, в кабине вертолета находились четыре человека. В результате крушения они получили ранения. При этом никто из людей на земле не пострадал, отмечает агентство.
Местный телеканал Fox 11 опубликовал видео с места крушения.
Причины инцидента пока неизвестны. Власти проводят расследование, добавило AP.
Ранее УНИАН сообщал, что в Португалии потерпел крушение вертолет, который тушил лесные пожары.
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