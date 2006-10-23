Генсек НАТО относится к принятию Украины ”очень уважительно”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп сегодня на встрече в Будапеште обсудили внутреннюю ситуацию в Украине в контексте дискуссии о членстве нашего государства в Альянсе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинским журналистам сообщил В.ЮЩЕНКО после завершения встречи.

«С Генеральным секретарем мы говорили о внутренней ситуации, о политических взглядах, возникающих в рамках политической дискуссии внутри страны относительно членства в НАТО и особенностей реализации текущего программного сотрудничества с НАТО», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он подчеркнул, что на сегодня Генсек НАТО «настроен с очень высоким пониманием» к процессам, сейчас происходящим в украинской политике относительно дискуссии о НАТО. «Очень уважительно было подчеркнуто отношение к тем переговорным процессам, которые происходят по этому вопросу в Украине», - прокомментировал Президент отношение Я.СХЕФФЕРА.

В то же время В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что вопрос членства Украины в НАТО всегда был, есть и будет оставаться вопросом исключительно внутренней компетенции.