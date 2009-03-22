Россия хочет добиться нового качества борьбы с терроризмом

С помощью нового договора о безопасности Москва рассчитывает повысить качество борьбы с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу на Брюссельском форуме-2009.

С инициативой о разработке договора о европейской безопасности выступил в июне 2008 года в Берлине президент России Дмитрий Медведев. Среди основных положений договора РФ видит уважение суверенитета, территориальной целостности и политической независимости стран; недопустимость применения силы; гарантии обеспечения равной безопасности; установление базовых параметров контроля над вооружениями и разумной достаточности в военном строительстве; положение о том, что ни одно государство и ни одна международная организация не могут иметь эксклюзивных прав на поддержание мира в Европе.

"В новом договоре о безопасности мы хотим добиться нового качества сотрудничества в деле борьбы с терроризмом, с нераспространением оружия массового поражения и другими угрозами и вызовами, которые стоят перед нами. Почему не заниматься этим на уровне существующих структур - ответ очень прост: НАТО следит за безопасностью своих членов, Организация договора о коллективной безопасности помогает своим, члены СНГ, Евросоюза проводят собственную оборонную политику по обороне и безопасности. То есть общим делом заняты разрозненные структуры", - сказал Лавров.

Брюссельский форум - ежегодная встреча американских и европейских политических и интеллектуальных лидеров, где обсуждаются актуальные мировые проблемы. Среди участников конференции - главы государств, официальные лица ЕС, парламентарии, сенаторы, академики и обозреватели влиятельных изданий. В этом году основной темой трехдневного форума стал глобальный финансовый кризис, изменения климата, энергетическая безопасность и гражданские свободы.

РИА Новости