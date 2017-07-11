Der Spiegel: Солдат, которого нет

Таких солдат, как Виктор Агеев, на самом деле не существует. Теперь он был взят в плен украинской армией – и говорит впервые. Об этом пишет Кристина Хебель в статье "Солдат, которого нет", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Они – заложники войны на востоке Украины: сотни боевиков и гражданских лиц, которые сидят в тюрьмах украинской СБУ и так называемых пророссийских "Луганской и Донецкой народных республик". Об их обмене ведутся жесткие политические переговоры.

Теперь речь идет о Викторе Агееве.

21-летний парень был захвачен в плен украинскими военными в районе Луганска 24 июня, он воевал в бригаде сепаратистов. Украинское телевидение показало человека, сидящего на полу, с завязанными желтой лентой глазами.

Для Киева Агеев – еще одно доказательство того, что Россия напрямую вовлечена в войну на востоке Украины – и помогает сепаратистам не только оружием, но и отправляет солдат. НАТО и Запад также говорят о сотнях, если не тысячах российских солдат в регионе, что отрицает Кремль.

Часто мужчины остаются безымянными, официально таких солдат, как Агеев, нет. Даже если их родственники говорят обратное, как его мать Светлана Агеева, друзья и бывшие сослуживцы. Они утверждают, что Агеев подписал контракт с российской армией. Министерство обороны в Москве отрицает это: Агеев был уволен в мае 2016 года после окончания военной службы, говорят чиновники.

"Да, у меня есть контракт"

Сейчас молодой человек впервые решил заговорить, он ответил на вопросы корреспондента украинской телевизионной службы новостей ТСН. Как удалось провести интервью, неясно. Агеев коротко ответил на многие вопросы. Канал говорит, что российский боец согласился, потому что, по его мнению, Россия предала его. Сам Агеев этого не сказал.

"Да, у меня есть контракт", - подтвердил Агеев в разговоре. Он заключил его на год, об отправке в Украину тогда речь не шла. Номер его подразделения 65246. Это зенитные войска, дислоцированные в Новочеркасске, на юге России. Номер подразделения Агеева уже сообщала BBC, двое его бывших сослуживцев назвали его.

"Служба есть служба"

Спустя всего четыре дня его привезли из Новочеркасска в Луганск, а затем на юго-запад Украины в Алчевск, сообщает Агеев. Он вызвался добровольцем для службы на востоке Украины. Он не знает, почему его так быстро туда отправили. "Я не спрашивал. Служба есть служба".

Почему именно на восток Украины? Я хотел помочь "Луганской народной республике", - сказал Агеев. Он решился на развертывание не только из-за денег, но также из патриотизма, рассказывал Агеев. "Они сказали, что фашисты бомбят местное население". Молодой человек имеет в виду пропаганду российского государственного телевидения. Они не устают постоянно дискредитировать правительство и армию в Киеве, называя их фашистской хунтой.

В Луганск он поехал со своим командиром. Как они там оказались, Агеев не сказал. Он говорит о рейсе, что, прежде всего, может означать полет. За свою военную службу он получил 23 000 рублей (около 330 евро) плюс 15 000 рублей (около 215 евро) наличными за развертывание в Луганске.

Его рассказ позволяет предположить, что у него было два контракта: один в Новочеркасске в русской армии, один – в так называемой "Луганской народной республике".

Призыв матери о помощи

Светлана Агеева рассказала "Spiegel online", что ее сын звонил один раз в месяц, но никогда не рассказывал о деталях военного развертывания. Агеев, у которого на странице "Вконтакте" значится другое имя, в марте ездил в Ростов-на-Дону, чтобы подписать контракт с армией. Семья живет в деревне недалеко от Барнаула в Алтайском крае, примерно в 3600 километрах от Луганска. "Я никогда не думала, что мой сын в Украине", - говорит учительница английского.

Она обратилась с просьбой о помощи к министру обороны Сергею Шойгу и министру иностранных дел Сергею Лаврову. "До сих пор никто не ответил", - рассказала она. Тем не менее, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 29 июня объявил, что Россия примет меры для защиты прав Агеева. О статусе молодого человека Песков не говорил.

Украинское телевидение сообщило, что в настоящее время Светлана Агеева хочет навестить своего сына в Украине. "Я не знаю. Я обдумываю, смогу ли я приехать туда, и когда ", - сказала она в понедельник. Сначала она должна нанять адвоката.

Александр Гончаренко, правозащитник и политик оппозиционной партии "Яблоко", поддерживает мать. Они пытаются установить канал связи с Виктором Агеевым. Каким образом, он не говорит. "Мы сделаем все, чтобы его обменяли, либо чтобы президент Украины Пётр Порошенко помиловал его".