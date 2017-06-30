Германия запретила иностранным политикам избирательную агитацию на своей территории

Немецкое правительство запретило иностранным политикам агитировать на территории Германии за три месяца до проведения выборов или референдумов в их странах, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Frankfurter Allgemaine Zeitung.

Читайте такжеБольшинство турок в Европе на референдуме поддержали расширение полномочий ЭрдоганаПо словам представителя немецкого правительства Мартина Шефера, министерство иностранных дел уже проинформировало о запрете дипломатические представительства в Берлине. Исключением являются политики стран Европейского союза - им агитировать не запрещено.

Если же иностранные политики таки захотят агитировать в Германии, они должны получить официальное разрешение правительства Германии. При этом запрос на проведение предвыборных мероприятий должен быть подан не менее чем за три месяца до проведения голосования.

В немецком правительстве объясняют, что таким образом пытаются избежать переноса возможных внутренних политических конфликтов из этих стран в Германию.

Накануне Германия запретила турецком президенту Реджеп Тайип Эрдоган выступить перед немецкими турками на полях саммита G-20. Из-за этого запрета Турция обвинила немецкую сторону в ограничении свободы слова.