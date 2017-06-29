В Кремле заявили, что "не воспринимают" намерений изменить статус Крыма в Конституции Украины

В Кремле заявили, что «не воспринимают» намерения изменить статус Крыма в Конституции Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я просто не понимаю, о каком изменении статуса российского региона может идти речь», - заявил Песков на вопрос о том, может ли изменение статуса Крыма в украинской Конституции иметь политические последствия для отношений РФ и Украины.

«Мы не воспринимаем заявления зарубежных лидеров относительно наших регионов», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 11 мая рабочая комиссия по наработке изменений в Основной закон Украины, касающихся Крыма, определила параметры своей работы относительно законодательного установления статуса крымских татар в составе унитарной Украины.

14 мая президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что конституционная комиссия в ближайшее время определит формат будущей крымскотатарской автономии.

24 мая в Киеве состоялось первое заседание рабочей группы по наработке предложений изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно Автономной Республики Крым и города Севастополь.